Mourinho: “Le ammonizioni sembravano scelte”. E poi la polemica con la Lega

"Oggi i ragazzi hanno giocato con delle limitazioni e con stanchezza accumulata, hanno avuto meno tempo per preparare la partita ma hanno fatto una gara importante e controllata. La partita poteva finire con un pareggio perché la squadra è stata molto tranquilla nonostante le difficoltà. I gialli ai giocatori che sembravano essere scelti: ammoniti i centrali, Mancini e Ndicka, i due centrocampisti Paredes e Cristante. Loro al primo giallo cambiano Pavard noi non possiamo. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto un grande sforzo con un gol evitabile e perfettamente controllabile. Mi dispiace anche che non ci sia rispetto per i miei giocatori. L’atteggiamento dell’arbitro con Mancini e Ndicka dimostra tutto. Però contento del concetto di squadra nelle difficoltà. Non avevamo metà squadra: mancavano Spinazzola, Smalling, Dybala e Pellegrini. Venire qua senza metà squadra con un altro regalo della Lega perché non potevamo giocare lunedì ma domenica. I ragazzi sono stati bravi nell’atteggiamento. Per questo sono ancora più triste, loro meritavano di più”.