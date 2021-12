Mourinho, giornata da sogno a Roma: “Riposo, shopping e la messa a San Pietro”

L'allenatore della Roma si è concesso una giornata di svago al centro, accompagnando poi la figlia, che ha ricevuto un premio importante

Ieri Abraham, oggi José Mourinho. La bellezza e il fascino di Roma durante le feste natalizie ha conquistato anche l'allenatore giallorosso, che si è concesso una giornata di svago a spasso per la capitale. A raccontare il suo pomeriggio su Instagram - con lo scatto davanti alla basilica di San Pietro - è stato proprio il tecnico portoghese, che ha sfruttato il day-off concesso alla squadra in attesa della ripresa di domani mattina: "Che giornata meravigliosa! Un po' di riposo, un po' di shopping natalizio, la messa a San Pietro e... Mia figlia che ha vinto una incredibile e prestigioso premio come brand di gioielleria emergente dell'anno".