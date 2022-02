Mourinho, gesto del telefono a Pairetto ed espulsione: è giallo sul labiale

Lo Special One dopo il rosso ha tentato di affrontare l’arbitro ma è stato trattenuto dai suoi collaboratori

Un episodio chiave della partita tra la Roma e il Verona è stata l’espulsione di Mourinho nel finale. Lo Special One, vedendosi sventolare il rosso, ha rivolto all’arbitro il gesto del telefono che a molti ha ricordato quello delle manette ai tempi dell’Inter. E’ giallo, però, sulla frase che il portoghese grida all’arbitro Pairetto con cui non corre buon sangue già dalla partita contro il Bologna quando aveva ammonito ingiustamente Abraham, che da diffidato avrebbe saltato l’Inter. Mourinho era nervoso già nei minuti precedenti. Poco prima aveva scagliato un pallone in tribuna, innervosito dalla perdita di tempo degli scaligeri. Lo Special One ha tentato anche di raggiungere l’arbitro ma ha trovato l’opposizione di due dei suoi collaboratori. Prima di lasciare il campo ha stretto la mano a Tudor facendogli i complimenti. Il portoghese non si è nemmeno fermato in zona mista per rilasciare dichiarazioni e si è rivolto ai tifosi sui social: "Meglio non parlare e fare una bella cena. Buona domenica".