Mourinho furioso, da Manchester a Roma: ecco gli Special sfoghi

Spogliatoi e giocatori totalmente differenti, ma lo Special One non si nasconde mai e si è fatto sentire anche in passato

Nove mesi dopo. Ma non è stato un parto felice. Josè Mourinho si è sfogato come probabilmente mai prima d’ora nella sua fin qui breve esperienza a Roma. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Inter-Roma in Coppa Italia: dopo la partita le urla nello spogliatoio “voglio sapere perché nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto! Perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi”. È bufera. Se già non lo fosse prima in realtà, visto le ultime deludenti prestazioni della squadra, ma almeno davanti alle telecamere lo Special One aveva sempre difeso i suoi. Atteggiamento tipico per il tecnico portoghese che per il suo carisma è sempre stato un grandissimo protagonista sul piano mediatico. Alcuni degli sfoghi del suo passato sono passati alla storia, sia fuori che dentro le mura ‘domestiche’. Quelli su cui ci concentriamo riguardano proprio la poca personalità della squadra.

Le accuse: dalla poca personalità ai clown

Primo fra tutti rimarrà la bufera creata nel lontano 2018. Poche parole il portoghese ha ribaltato il derby di Manchester. La squadra di Guardiola avanti 2-0 all’intervallo e pronta a festeggiare il titolo proprio all’Etihad Stadium davanti ai rivali di sempre, ma Mourinho nello spogliatoio dà il meglio di sé. Nell’intervallo non ha parlato molto, ma ha detto una frase che ha lasciato il segno, e che ha scosso: "Non dobbiamo essere dei clown che stanno in piedi a guardare come il Manchester City festeggia la Premier". "Parole geniali che ci hanno dato la carica", ha ammesso poi l’attuale giallorosso Smalling nel post gara. Risultato? 2-3 a favore dello United e festa City (temporaneamente) rimandata. Stessa squadra ma altro episodio di due anni precedenti: Istanbul 2016, gli uomini di José hanno incassato la seconda sconfitta nel girone di Europa League (2-1 dal Fenerbahçe). La qualificazione ai sedicesimi di finale non è compromessa, ma anche in campionato le cose non andavano magnificamente. "Il Fenerbahçe giocava come fosse in finale di Champions, noi come in un'amichevole precampionato..." questo il commento post gara del tecnico. Roma quindi rimane solo la punta dell’iceberg, di un passato e di un retroscena che hanno radici ben più profonde. Adesso l’unica speranza è quella che le parole del tecnico non rimangano solo scritte sui giornali, quanto stampate impresse nella mente dei giocatori.

Martina Stella