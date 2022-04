Mourinho fiero della Roma: “Solo persone speciali fanno parte di questa famiglia”

L'allenatore portoghese ha pubblicato su Instagram uno scatto significativo, con Abraham che abbraccia due compagni

La Roma si stringe per raggiungere i suoi obiettivi. José Mourinho vuole compattare il gruppo, è stato il suo pensiero principale in questi mesi e così ha fatto anche con i propri tifosi, che stanno riempiendo l'Olimpico in ogni appuntamento. Ora lo sprint finale tra campionato e Conference League: "Sono persone speciali fanno parte di questa famiglia", scrive lo Special One su Instagram. Allegando una foto molto significativa dell'allenamento, ovvero il gruppo riunito in cerchio sul campo, con un particolare che spicca: Abraham di spalle che abbraccia Smalling e Maitland-Niles. Legame inglese, legame romanista.