Mourinho: “Fatto di tutto per arrivare in finale. I romanisti devono giocare con noi”

È stato un percorso duro con tante squadre che sono scese dalla Champions League e sarà così un'altra volta in finale. "È dura L'anno scorso quando sono arrivate le squadre dall'Europa League nella Conference è stato ovviamente più duro. Quest'anno abbiamo trovato subito il Salisburgo nei playoff e dopo il Leverkusen e ora il Siviglia. Stiamo parlando di squadra da Champions, e non dimentichiamo Arsenal e Barcellona che non abbiamo incontrato però che ovviamente son squadre di Champions. Il percorso è stato duro con tanti infortuni, tante limitazioni e tanto sforzo da parte dei giocatori però questo è un motivo di orgoglio. È un onore per me essere qui con loro. Voglio finire dicendo che c'è una partita da giocare e vogliamo farlo. Abbiamo fatto di tutto per essere qui e adesso che ci siamo facciamo la festa dal primo minuto quando inizia la partita".