Mourinho, fai come a Manchester e Londra: una coppa per salvare la stagione

Lo Special One spesso ha riscattato annate deludenti in campionato con la vittoria di un trofeo

“Per fare la storia servono i trofei”, parole dello Special One esattamente un mese fa prima della trasferta di Milano sponda rossonera. In questo caso Mourinho non ha tenuto nessuna conferenza ma il pensiero è rimasto lo stesso. Domani per la prima volta sfiderà l’Inter a San Siro e non si può più sbagliare. Archiviate le polemiche post Roma-Genoa, ormai il quarto posto sembra essere un miraggio. I due trofei rimasti a disposizione sono di fondamentale importanza per dare un senso alla stagione. Il tecnico portoghese ha vinto 8 coppe nazionali nella sua carriera oltre alle tante internazionali, in Italia proprio contro la Roma nella finale del 5 maggio allo Stadio Olimpico. I giallorossi si affidano a lui per poter tornare a vincere qualcosa dopo quasi 14 anni dall’ultima volta e andare avanti in coppa significherebbe guadagnare un posto in Europa League indipendentemente dalla classifica finale. Il precedente contro la squadra di Simone Inzaghi non lascia ben sperare ma a differenza della sfida interna persa 0-3 giocheranno tutti gli 11 titolari. Anche Pellegrini ha smaltito l’infortunio e ci sarà in una gara particolare per lui. A San Siro la prima volta con la fascia al braccio nel dicembre del 2019 contro l’Inter di Conte.