Mourinho su Hazard: “Grande talento, ma si allena in modo terribile”

Il tecnico della Roma: "Quando gioca non vedi il riflesso del suo lavoro settimanale"

Mourinho torna a parlare di Eden Hazard: "È un giocatore straordinario che si allena in modo terribile - ha detto a TalkSports. Potete solo immaginare cosa potrebbe fare con un atteggiamento super professionale in allenamento. È un ragazzo fantastico e un bravissimo padre di famiglia, sembra non appartenere a questa generazione di giocatori: è molto tranquillo ed è totalmente concentrato sulla famiglia, sui bambini, sui genitori, su un vita molto tranquilla. Ma ogni mattina scende in campo e... non lavora molto. Quando gioca non vedi il riflesso di una settimana di lavoro, vedi solo il riflesso del suo talento. Quando è andato al Real Madrid ho pensato: 'Wow, questo ragazzo andrà nel più grande club del mondo e sentirà questa enorme pressione per essere sempre al top e vincerà il Pallone d'Oro. Ma in termini di forma fisica, velocità, condizione, sarebbe un giocatore molto migliore se si allenasse nel modo giusto. È solo il talento che ha portato Eden dove si trova".

"Ronaldo alla Roma? Non credo". Il Ceo romanista Fienga ieri ha smorzato un po' i sogni dei tifosi più ottimisti. La passione di Mourinho per CR7 non verrà invece mai sopita. Nella sua preview per il Sun, Mou ha parlato anche di Cristiano, esaltandolo: "Ronaldo prima o poi diventerà il più grande marcatore del calcio internazionale. Con i due gol per il Portogallo contro l'Ungheria, ha 106 reti messe a segno per il suo paese - solo tre dietro l'iraniano Ali Daei - e ha battuto il record di Michel Platini di gol alla fase finale degli Europei. I suoi 11 gol agli Europei sono i gol che mi piacciono nel suo record, ci sono tanti gol contro Andorra o Lussemburgo ma questi sono quelli che contano. Ha dimostrato ancora una volta di essere ancora un top player. Non farà il tipo di corsa che ha fatto Kylian Mbappe contro la Germania, ma segnerà gol fino al suo ultimo giorno in campo. Come previsto, Cristiano e Romelu Lukaku sono già lì con due gol ciascuno. Insieme a Harry Kane, Karim Benzema e Mbappe, si contenderanno la Scarpa d'Oro".