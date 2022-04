Mourinho e Pinto visitano la statua in memoria dell’ex presidente del Leicester

Il Club inglese ha ringraziato sui social per il bel gesto

Domani si giocherà il primo atto della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester. Mourinho e Pinto hanno colto l'occasione per rendere omaggio alla statua eretta in memoria di Vichai Srivaddhanaprabha, ex presidente delle Foxes deceduto in seguito a un incidente in elicottero avvenuto nel 2018 al termine di una partita contro il West Ham. La Roma ha documentato tutto sui social e il Club inglese ha prontamente ringraziato per il bel pensiero avuto dallo Special One e dal gm: "Un gesto bellissimo".