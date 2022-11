Mourinho: “Abbiamo bisogno di Dybala. Non so se Wijnaldum tornerà a gennaio”

Le parole del mister dopo il derby: "Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa. È stato un dominio, la Lazio ha detto di essere qui per difendere il gol di vantaggio e giocare il meno possibile"

José Mourinho ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Lazio. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Mourinho non risponderà alle domande dello studio. "Saluti a tutti, mi scuso".

È mancata lucidità."Assolutamente d'accordo. Troppa emozione e poca consapevolezza dell'obiettivo, dell'organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa, che ha fatto una gestione molto intelligente del tempo utile di gioco, del ritmo della partita, ha giocato molto bene con queste cose. Noi senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali ci è mancato questo. Senza Dybala e Pellegrini, in una partita dove dobbiamo segnare e abbiamo bisogno di lucidità... È stato un dominio, la Lazio ha detto di essere qui per difendere il gol di vantaggio e giocare il meno possibile. Lo hanno fatto bene e a noi è mancata questa lucidità, la luce di qualità che trova lo spazio, l'assist, l'azione che fa la differenza. Volpato non ha fatto male per niente, ma è così".

Sono mancati i gol degli attaccanti."Non solamente i gol, anche il gioco di squadra, vincere un duello individuale. Anche quando la squadra non ha lucidità e gioca troppo 'diretto' bisogna conquistare i duelli individuali e i nostri attaccanti di riferimento non lo hanno fatto".

La Roma aveva un po' il fiato corto."È normale, ci sono giocatori che giocano sempre e se non giocano la squadra è in difficoltà. Ho due scelte possibili: rischiare o non rischiare ma senza avere qualità. Abbiamo perso due di tre partite in Europa League e siamo arrivati a dover fare sette punti nelle ultime tre, in quel momento Pellegrini ha giocato col Betis, con l'Helsinki sul campo di plastica, giovedì altri 90 minuti. Normale arrivi l'infortunio. Sono degli uomini, in Europa ci sono tanti infortuni con questo accumularsi di partite. Io in squadra non ho questa pressione degli infortuni che parte anche dai giocatori, non avendone tanti che vanno ai Mondiali, non essendoci l'Italia. Ma è perfettamente normale".

Dybala può giocare col Torino?"Lui vuole andare al Mondiale, è logico, difficile dire di no. Se pensa di andare al Mondiale e se c'è una buona evoluzione nel suo infortunio può starci domenica col Torino, ne abbiamo bisogno".

La Roma negli scontri diretti all'Olimpico perde."Perde ma immeritatamente. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta, il Napoli ha avuto la partita con più difficoltà in tutta la stagione e vince con quel gol pazzesco alla fine, oggi la Lazio viene, fa mezzo gol e vince. Sono sconfitte immeritate. Se mi dici che manca qualità negli ultimi 20 metri, che non c'è il giocatore che la crea, è vero. Ma l'identità, la mentalità di cercare di fare, anche in maniera sbagliata a volte, è intoccabile".

Bisogna intervenire a gennaio sul mercato? "Onestamente penso di no. Bisogna cercare di recuperare gente. Non so se Wijnaldum arriverà a questa ripartenza del campionato, ma non penso che la Roma andrà in maniera forte sul mercato. Dobbiamo fare con quello che abbiamo. Volpato ha giocato già quattro partite di fila e se dovremo dare più spazio ai giovani lo faremo".

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Si aspettava che Lazio avrebbe giocato questa partita contro la Roma?"Il gioco che hanno fatto è conseguenza del risultato. Dopo l’1-0, blocco basso, compatti, tutti insieme. Nelle nostre culture latine come in Portogallo, Spagna o Italia si dice che è un gioco cinico e intelligente. In Inghilterra la gente va a casa dopo 20 minuti. Il tempo utile di gioco è bassissimo, l’intensità di gioco è bassissima. Abbiamo fatto tanto dominio, ma c’è stata mancanza di creatività negli ultimi 20 metri. Tutta la settimana si è parlato di Immobile e Savic, ma non si è parlato di Dybala. In questo tipo di gioco è più importante Dybala di altri. Lui è la luce che ti fa l’assist e trova il gol. Poi, senza Lorenzo è ancora più difficile. Volpato quando è entrato ha messo la creatività. Negli ultimi 8 minuti di recupero si è giocato un minuto e mezzo. Hanno fatto bene".

Perché Abraham e Zaniolo non portano gol e qualità?"Sono giocatori diversi. Nicolò non è un creativo, ma ha un potenziale fisico incredibile e quando trova spazi non lo fermi. Io ho cercato di darglieli quando ha giocato sulla destra, ma poi è diventato un gioco troppo emozionale. Anche io negli ultimi 20 minuti non sono riuscito a comunicare. Volpato ha fatto quattro partite di fila e significa che su di lui abbiamo fiducia e può essere importante per noi".

La forbice su xG e il gol è grande. Perché i gol non si segnano? "La risposta che vuoi non te la posso dare. È colpa mia".

MOURINHO A ROMATV

La Roma è stata in controllo. “Questa è la verità, loro si sono trovati davanti senza fare nulla e hanno gestito la gara. Hanno difeso bene e hanno ridotto al massimo il tempo utile di gioco e l’intensità della gara. Lo hanno fatto bene e noi con tanto dominio ma con poca lucidità negli ultimi 20 metri. Quando giochi con una squadra che si abbassa se non hai qualità è difficile”.