Mourinho e le tre lettere di Natale: da Dybala-Wijnaldum ad Abraham e il mercato

Il tecnico a gennaio spera di riavere i due big al top e di ritrovare i gol di Abraham e Belotti. Ma un regalo se lo aspetta pure dai Friedkin

Francesco Balzani

Non è tempo di Babbi Natale dorati o regali da stropicciarsi gli occhi. Nemmeno per Mourinho abituato in carriera a ben altre aspettative. La lettera nella cassetta dei desideri, però, lo Special One la infilerà lo stesso. Con richieste ragionevoli per una Roma che il 4 gennaio sarà chiamata subito a vincere contro il Bologna dopo la sconfitta nel derby e i due pareggi con Sassuolo e Torino. Uno sforzo dovrà farlo anche Mou che ha ripreso ieri in mano le redini di una squadra che ha usufruito di 12 giorni di vacanza e che dopodomani si imbarcherà per il Portogallo. Cosa si aspetta il tecnico?

Primo regalo: il ritorno dei big — Il primo regalo sarà Wijnaldum. Da scartare con quasi 5 mesi di ritardo causa rottura della tibia. L’olandese sta accelerando i tempi e potrebbe essere a disposizione per metà gennaio. La sua assenza è stata devastante per un centrocampo senza cambia passo e con la necessità di avere un uomo di carisma e gamba come Gini. Ancora prima Mourinho si aspetta di rivedere il sorriso di Dybala. La Joya fin qui non ha giocato nemmeno un minuto al Mondiale e stasera saprà se la sua Argentina andrà in finale oppure no. Nel primo caso sarà difficile vederlo all’Olimpico il 4 soprattutto se ci dovessero essere festeggiamenti in Patria. In caso contrario si aggregherebbe al gruppo subito dopo Natale. Il suo ingresso col Torino ha fatto capire quante speranze di Champions passano dal suo piede. Di ritorno pure Pellegrini ormai recuperato dalla lesione muscolare e (forse) Spinazzola. Innesti importanti per una Roma che fatica a segnare.

Secondo regalo: i gol di Abraham e Belotti — E qui arriviamo al secondo desiderio. Quello di ritrovare il fratello forte di Abraham. Quello visto negli ultimi due mesi ha lasciato spesso a desiderare e ha alimentato dubbi forti sulla tenuta caratteriali dell’attaccante più prolifico della scorsa stagione. Mou gli ha concesso giorni di riposo mentale per rimettere a posto le idee e ammortizzare la delusione per l’esclusione dai Mondiali. Ora sta a Tammy ricambiare tanta pazienza. Alle sue spalle c’è poco, ma Belotti finalmente svolgerà la preparazione con la squadra al contrario di quest’estate. Anche dal Gallo ci si aspetta molto di più sia in termini di gol che di prestazioni. Poi c’è Solbakken che si aggregherà i primi di gennaio e che ha il compito di insidiare uno Zaniolo ancora alle prese col rinnovo.

Terzo regalo: due rinforzi dal mercato — Il terzo regalo deve arrivare da fuori, e lo devono portare i Friedkin e Pinto. Nonostante le difficoltà, infatti, Mourinho si aspetta un paio di rinforzi ulteriori dal mercato. Di sicuro un terzino destro visto il rapporto con Karsdorp. Poi uno tra un difensore centrale e un centrocampista alla Mkhitaryan. Nel primo caso sembrano abbassarsi le quote di tutti i pretendenti di novembre: da Odriozola a Bereszyński passando per Bellerin. Si aspetterà di comprendere a fondo la questione Karsdorp. In caso di partenza dell’olandese si potranno vagliare altre soluzioni. A centrocampo nessun passo in avanti per Aouar e Lukic, tantomeno per Frattesi ora insidiato dal Napoli. La sensazione è che si aspetti l’occasione in prestito come accaduto lo scorso anno per Sergio Oliveira. Insomma un Natale povero, almeno per ora.