Mourinho e la strategia della tensione: sposta l’attenzione e resta leader

Strategia della tensione o reale frattura con addio vicino? La risposta la sanno in pochi, anzi forse la sa solo una persona e in questo momento obiettivamente la bilancia è fortemente sulla seconda opzione. Ma proviamo a vedere più nel profondo. A poche ore dalle due sfide che valgono una stagione Josè Mourinho è riuscito a far parlare tutta Roma (il resto d'Italia è impegnato sul Napoli) di lui e non della situazione difficile che sta vivendo la squadra tra infortuni, rendimenti non all'altezza e una classifica meno felice. Lo sfogo post Monza, infatti, è sembrato troppo palese, troppo esagerato anche per uno come lui. Il pretesto è stato il mondo arbitrale, sullo sfondo la società che non lo aiuta. In mezzo gli infortuni e una rosa troppo corta. Così dal giorno dopo non si è parlato delle condizioni di Spinazzola, dei pochissimi gol dell'attacco o degli errori individuali difensivi. Ma di lui. E' quello sui cui si basa il pensiero dello psicoanalista Wilfred Bion. Un principio di dipendenza-attacco/fuga-“accoppiamento”. In soldoni nella prima fase c’è un leader che fa riconoscere in un gruppo la sua figura come “Salvatore”/trascinatore. Nella seconda fase questo leader concentra l’attenzione del gruppo su un ipotetico nemico. E sempre questo leader porta il gruppo a pensare che possa esserci ancora un altro “Salvatore supremo” che possa aiutare in questa fantomatica lotta e che possa essere l'unico in grado di far vincere il gruppo anche in futuro. E il Salvatore Supremo sarebbe ancora lo Special One.