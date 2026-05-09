Mourinho e la previsione su Zaniolo: “Una cosa si è verificata…”

Lo Special One è tornato a parlare della finale di Tirana vinta grazie al gol di Nicolò

Redazione 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 10:55)

José Mourinho ha rilasciato un'intervista a Sport Week. L'ex allenatore di Inter e Roma ha ripercorso la sua carriera da allenatore in attesa del clamoroso ritorno sulla panchina del Real Madrid. Lo Special One ha svelato un retroscena dei giorni precedenti alla finale di Conference League vinta contro il Feyenoord. Queste le sue parole:

Zaniolo la definisce un maestro, capace di prevedere quello che succederà in partita, azzeccandoci quasi sempre. "Quasi (ride, ndr). Comunque una cosa che avevo previsto e che si è verificata, è stata proprio che Zaniolo segnasse il gol decisivo nella finale di Conference League tra la mia Roma e il Feyenoord".

Tra le tante citta in cui ha allenato o che ha visitato, in quale le piacerebbe trascorrere il resto della sua vita? "La cosa più importante è stare dove sono le persone che amo, può essere pure il deserto del Sahara. Ma per me la città più bella al mondo è Roma".