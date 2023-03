Mourinho, dodici volte tra i primi otto in Europa. E i Friedkin se lo godono

Josè Mourinho fa 12. Una volta al Totocalcio ci si prendeva qualche lira, ma oggi stiamo parlando delle volte in cui lo Special One ha raggiunto almeno i quarti di finale di una competizione europea con 5 vittorie finali. Dodici volte su 16 tentativi, e negli altri 4 (2 col Tottenham, 1 col Chelsea e 1 col Manchester) aveva comunque superato il girone arrivando agli ottavi. Questa è la terza volta su quattro tentavi in Europa League, e negli altri due precedenti sono arrivate due coppe: col Porto (quando ancora si chiamava coppa Uefa) e con il Manchester United. In Champions sono otto gli approdi ai quarti con le vittorie storiche di Porto e Inter, e poi c’è il successo di Conference della scorsa stagione con la Roma. Un caso? Macché. Mou è uno dei migliori al mondo nel preparare la cosiddetta sfida della vita, quella in cui non c’è prova di appello. Quella in cui vale tutto, in cui i dettagli sono essenziali e gli errori non perdonabili. Oggi alle 13 vivrà l’ennesimo sorteggio primaverile con l’obiettivo non dichiarato di voler essere già a Budapest. Ma la strada è ancora lunga. E lui lo sa bene. Intanto c’è il derby e poi probabilmente quel famoso incontro coi Friedkin dove sarà analizzato il futuro. Al momento filtra ottimismo. Mourinho a Roma si trova benissimo, la voglia di dare ancora fastidio in Italia c’è e ora anche la presidenza è disposta ad ascoltarlo di più sul mercato. Poi se dovesse arrivare un altro trofeo…