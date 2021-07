Mourinho e il suo team al lavoro: “Working Hard”

Lo Special One condivide uno scatto che lo ritrae insieme ai suoi collaboratori durante l'allenamento

L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha pubblicato una foto con il suo team di lavoro composto da Nuno Santos e João Sacramento. "Working Hard", ecco la didascalia scelta dallo Special One per l'immagine che li ritrae sul campo di Trigoria intenti a visionare uno schermo. Oggi è andato in scena il secondo giorno di allenamento dell'era Mourinho, che ieri è stato prima presentato alla stampa e poi ha diretto nel pomeriggio la sua prima seduta con il gruppo presso i campi Fulvio Bernardini di Trigoria.