Mourinho è il quinto allenatore più ricco al mondo: staccati Zidane e Allegri

Lo Special One grazie ai suoi successi si è guadagnato un posto nella speciale classifica dei tecnici più ricchi del panorama calcistico. Simeone guarda tutti dall'alto ma Conte è lì vicino

Il sito inglese Wealthy Celebrity ha stilato la classifica degli allenatori più ricchi al mondo. Anche Josè Mourinho rientra in questa speciale graduatoria occupando il quinto posto in classifica con un patrimonio netto che si aggirerebbe intorno ai 23 milioni di euro. I successi ottenuti con il Porto ad inizio carriera, hanno permesso al portoghese di approdare sempre in top club e perciò avere stipendi piuttosto alti che hanno fatto lievitare il suo patrimonio personale, così come a Roma dove percepisce circa 7 milioni di euro l'anno. A guidare la classifica c'è Diego Simeone con un patrimonio netto di 40,5 milioni di euro, staccando di circa 10 milioni, Antonio Conte unico allenatore italiano nella top 5. Out, infatti, Allegri che si trova al 9° posto. Staccato pure Zidane che occupa la sesta posizione.