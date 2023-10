Mourinho e il complicato rapporto con il FFP: l’aneddoto di Federico Buffa

Il Fair Play Finanziario è una delle cause delle difficoltà della Roma sul mercato e Mourinho, così come il general manager Tiago Pinto, non ne ha mai fatto mistero. Nel corso dell'evento per i 20 anni di Sky Sport, Federico Buffa e Federico Ferri hanno svelato un retroscena sull'intervista fatta con lo Special One e rilasciata pochi giorni dall'emittente televisiva. "È arrivato a Palazzo Barberini e ha tenuto un comizio di trenta minuti lamentandosi del rapporto tra la Roma e il Fair Play Finanziario. Trenta minuti così". Queste le parole di Buffa che racconta inoltre di aver pensato: "Come portiamo fuori qualcosa da quest'uomo se è in questo stato d'animo?". Le parole del famoso giornalista sportivo e storyteller, confermano quindi un momento psicologico non dei migliori per il tecnico portoghese che si è poi sciolto parlando del suo passato a Setúbal.