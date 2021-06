Mourinho e il bacio alla maglia della Roma: rito scaramantico anche a Trigoria?

Il gesto che i tifosi hanno notato nella serie Amazon "All or Nothing"

Un bacio alla maglia, una carezza, un altro bacio. Poi il segno della croce. Una sequenza di gesti non casuali, che probabilmente Mourinho farà lontano da occhi indiscreti anche quando arriverà a Trigoria. Perché il suo è una specie di gesto scaramantico che gli appassionati hanno potuto vedere nella serie di Amazon sul Tottenham "All or Nothing". Durante il momento delle foto ufficiali, lo Special One si gira verso il campo del centro sportivo inglese e si raccoglie in un momento tutto suo, dopo aver chiesto scusa a dirigenti e addetti stampa che erano con lui.

E allora ecco i baci alla maglia e il segno della croce, con le spalle rivolte ai presenti per tenere quell'attimo tutto per sé. A Roma l'attesa ormai è alle stelle: nelle prossime ore sbarcherà in Italia, poi conoscerà il Fulvio Bernardini e l'ufficio che la società gli ha costruito per vivere a pieno la sua nuova avventura. Che comincerà con il primo bacio alla sua nuova maglia.