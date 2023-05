Mourinho: “Dybala può giocare. Speciale affrontare l’Inter? Penso solo alla Roma”

Le sue parole: "Wijnaldum non è a disposizione. Lui e gli altri sono in panchina perché vogliamo essere tutti insieme"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. Queste le parole del mister:

MOURINHO A DAZN

Su cosa ha lavorato in questi giorni? Ha qualche certezza in più rispetto a mercoledì? "Mercoledì abbiamo perso Celik con il rosso, ma abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. In più c’è Belotti che farà uno sforzo per darci una mano importante. È una situazione al limite. Magari Paulo ci potrà aiutare 10-15 minuti".

E Wjinaldum? "No assolutamente no. Lui e gli altri sono in panchina perché vogliamo essere tutti insieme".

E ancora speciale affrontate l’Inter? "No io lavoro molto sulla mia testa in questo senso. Al di là di quello che si può sentire per una squadra, sono nato figlio di giocatori, cresciuto figlio di allenatori e invecchiato allenatore. Ho una mentalità da professionista, ora giocare contro l’Inter o altre squadre è uguale, penso solo alla Roma".