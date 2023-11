Mourinho: “Dybala è importante. Non poteva stare fuori, ci serve la sua qualità”

News as roma: tutte le notizie

Le parole dello Special One: "Abbiamo lavorato bene. Abbiamo perso un giocatore importante per squalifica ma abbiamo recuperato altri due giocatori"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro il Lecce. Queste le sue parole:

Che sensazioni ha dopo questa settimana di lavoro? “Abbiamo lavorato bene. Abbiamo perso un giocatore importante per squalifica ma abbiamo recuperato due giocatori importanti che possono dare una mano. Sappiamo le qualità dell’avversario ma siamo qui per vincere”.

La Roma con lei in tribuna vince meno. Quanto conta la sua presenza in panchina? “Domanda strana. La mia squadra è sempre la mia squadra anche quando sono in tribuna”.

Recupera Dybala dal primo minuto. Quanti minuti ha? “Dipende dalle sue sensazioni. E’ troppo importante per noi per lasciarlo fuori come opzione. Deve giocare e abbiamo bisogno di giocatori di qualità”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.