Mourinho: “Dybala e Wijnaldum non giocheranno oggi. Lo spogliatoio è unito”

Ha convocato tutta la squadra. Lo ha fatto anche per far capire l'importanza dei giocatori nel gruppo anche se da fuori? “Siamo insieme, sempre, dal primo giorno. Lo spogliatoio è unito e forte. Siamo sempre insieme, nei momenti belli e in quelli difficili come questo ma loro vogliono stare insieme. Oggi è una partita importante come tutte. I ragazzi stanno bene insieme. La panchina ha 7 o 8 giocatori indisponibili, non c’è niente da nascondere però siamo tutti insieme. Solo Matic non ci può stare per squalifica e Kumbulla perché viaggiare per lui non sarebbe intelligente.