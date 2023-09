Mourinho: “Due punti persi, ma abbiamo fatto una buona partita. Campo pessimo”

Le parole del mister: "Sono dispiaciuto per il risultato ma la crescita dei ragazzi non mi dispiace. Giovedì giocheremo contro una squadra che ha giocato venerdì, è un altro regalo della Lega però andiamo avanti"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Torino. Queste le parole del tecnico portoghese:

MOURINHO A DAZN

Tanta difficoltà nell’innescare le punte nel primo tempo. Cosa è andato storto oggi? "Abbiamo preso gol su palla inattiva. Difficile giocare contro il Torino e contro squadre che giocano così. Sono molto fisici e intensi. Abbiamo fatto una buona partita secondo me. Non è facile creare contro di loro né giocare di prima contro questo stile di gioco e con un campo che non mi farà più fare critiche all’Olimpico. È una passerella rispetto a questo. Buona partita con gente come Paredes che qualche settimana fa non poteva giocare nemmeno 15 minuti. Hano fatto una partita molto positiva. Mi è piaciuta la mia squadra. Difficile fare meglio contro questo Torino. Partita difficilissima per noi e penso anche per loro. Sono due punti persi perché quando prendi gol alla fine è questo il feeling. Ma il fatto che loro si preparano da una settimana mentre noi abbiamo avuto un’avventura infrasettimanale, non mi fa essere triste con i miei ma con il risultato”.

Consideri l’ipotesi di giocare con 3 davanti o è una scelta per questa sera? “Giocare con tre davanti non è facile per noi in funzione dei giocatori che abbiamo. Abbiamo tre attaccanti veri che mi piacciono tutti. Azmoun non ha giocato perché non è in condizione per fare una partita di questo profilo. El Shaarawy o Pellegrini sono gli unici che possono stare in quel ruolo. Lorenzo era in panchina per stimolare. Con tutti al meglio siamo una squadra più di centrocampo. Abbiamo migliorato tanto la costruzione dal basso con Paredes che dà una qualità diversa. Cristante mi piace per l’inserimento. È lui il centrocampista che lo può fare se non abbiamo Renato Sanches. Sono dispiaciuto per il risultato ma la crescita dei ragazzi non mi dispiace”.

Prendete più gol quest'anno, questione di singoli o di assetto? “Se vedi la squadra che ha giocato oggi, due e mezzo sono arrivati in estate. Llorente ha fatto 10 partita l’anno scorso. Non c’è Smalling né Ibanez. Rui non ha iniziato molto molto bene. A centrocampo abbiamo equilibrio. Mi sono piaciuti Paredes e Cristante insieme. Torneremo ad una situazione più normale di prendere meno gol. La gente si ricorda di Ibanez per gli errori ma lui dal punto di vista difensivo era fortissimo. Smalling non c’è. Abbiamo avuto il dubbio di far giocare Mancini centrale. Llorente ha fatto una partita straordinaria e sono contento. Se guardi la classifica non ti piace ma è meglio non guardarla perché non è vera. Non saremo dove siamo a gennaio”.

Esiste un centravanti più dominante di Lukaku in Serie A? È fantastico non c’è altro da dire. Ci sono altri attaccanti bravissimi e io non sono nessuno per paragonarli. Sono contento con lui, Belotti e Azmoun che mi piace ma è in una condizione difficile”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Voleva vincere con i titolari. "Non ho mai pensato al Genoa, mai. Ora che me lo stai dicendo, loro hanno giocato venerdì e noi oggi. Questa partita con il Toro era complicata, anche sull'1-0 era gara aperta. Loro sono una squadra difficile, abbiamo fatto un secondo tempo molto buono. Non abbiamo tanti giocatori di grande intensità, ma abbiamo creato situazioni sufficienti per fare qualche gol in più. Abbiamo preso gol su palla inattiva, sappiamo come difenderle ma qualcuno non l'ha interpretata bene. Quando prendi gol a pochi minuti dalla fine c'è la sensazione di due punti persi, ma abbiamo fatto una buona partita. Ho visto una buona squadra in campo, ora testa alla prossima".

Pellegri non stava bene? "Ha fatto un allenamento ieri, il primo con la squadra. Abbiamo giocato giovedì, siamo arrivati a Trigoria venerdì alle 2 ed è stato un allenamentino. Farlo giocare sarebbe stato un rischio anche per la sua intensità, bisogna allenarsi".

E Smalling? "Non sono molto ottimista per dare una risposta, se può giocare giovedì o domenica".

Si aspettava questo Toro? "Me lo aspettavo, sono una squadra specialista a difendere a uomo a tutto campo. Con più velocità, è più facile trovare spazi e profondità, noi non siamo una squadra per natura ultra-veloce. Ho provato con El Shaarawy, ma Schuurs ha fatto un'ottima partita. Questo è il Toro, lo conosciamo, piaccia o non piaccia. È difficile giocare contro di loro, con tanti giocatori in panchina per queste sostituzioni".

Sui cambi. "Azmoun è difficile che giochi una gara di questo profilo, Aouar non è ancora al meglio e poi di Pellegrini ho detto: erano giocatori che non potevano giocare. La difesa ha fatto bene, Cristante e Paredes straordinari, Lukaku e Dybala non si cambiano quando la partita è in bilico. Gli unici cambiabili era El Shaarawy: ho inserito Zalewski, poi Belotti se il risultato fosse stato questo. Ero contento della squadra e non vedevo possibilità per migliorarlo. A volte puoi fare cinque cambi, oggi non l'ho sentita così"

MOURINHO A ROMA TV

"Difficile per dire qualcosa di negativo sulla squadra. Peccato prende gol da palla inattiva, Ndicka è arrivato da poco tempo e che ha sbagliato in quella zona lì. Mi fa sentire male parlare di questo. La squadra nel collettivo ha fatto una buona partita contro un avversario difficile che ha questo stile di gioco veramente complicato. Un campo in uno stato difficile da accettare a questo livello. Senza scuse e senza mettere sul tavolo il fatto che abbiamo giocato giovedì, che abbiamo viaggiato venerdì e sabato. I ragazzi hanno dato tutto, secondo me abbiamo fatto il sufficiente per meritare di vincere. Abbiamo perso 2 punti ma penso che la squadra cresce. Senza Smalling, senza Ibanez, due giocatori nuovi come Ndicka e Llorente. Una linea difensiva nuova. Paredes qualche mese fa non si allenava neanche col PSG ha fatto una gara straordinaria. La squadra cresce nel collettivo. Lo spogliatoio è triste perché non è il risultato che non volevamo ma non c'è tempo per piangere. Giovedì giocheremo contro una squadra che ha giocato venerdì, è un altro regalo della Lega però andiamo avanti".

