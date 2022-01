Mourinho: “Abbiamo solo giocatori buoni, sul 3-2 bloccati dai complessi”

Le parole del tecnico a fine match: "Dopo 70 minuti giocati alla grande siamo collassati psicologicamente. Voglio restare tre anni, la società mi aiuta"

Non può criticare i suoi dal punto di vista della prestazione? Purtroppo devo criticare, devo farlo in maniera collettiva e non individuale, ma devo farlo. Settanta minuti di controllo assoluto. Abbiamo avuto questa voglia di organizzazione di gioco, di pressarli alto e di avere controllo . Poi dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza perché ad esempio Felix ha fatto una partita straordinaria. Finisce il suo gioco per uno sprint su Cuadrado, lo cambio e il giocatore che entra al primo minuto sbaglia ed è 3-2. Con una squadra di personalità forte qual è il problema di perdere 3-2? Qual è il problema? Per me non c'è problema, per loro sì. A loro forse sono venuti dei complessi e delle paure. Forse finiremo come lo scorso anno che non vincevamo partite contro le squadre top. Noi critichiamo sempre gli arbitri quando non siamo contenti del loro lavoro ma lasciatemi dire che Massa ha fatto un lavoro straordinario. Il rigore non l'ho visto ma ha fatto molto bene. Torno sulla mia squadra che quando è nella me** vedo una squadra che è buona. In questo spogliatoio c'è solo gente buona. Se la partita finisce al minuto 70 abbiamo fatto una partita straordinaria. Poi arrivano tutti i limiti nostri. Con dei giocatori che sono appena arrivati come Maitland-Niles, più le assenze di Karsdorp, Mancini, El Shaarawy, è un peccato non averli sempre insieme.