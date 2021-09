Mourinho: “Importante tornare a vincere dopo aver perso con una squadra piccola”

Le parole del tecnico romanista: "Darboe mi è piaciuto, Smalling è recuperato, ha guidato la difesa"

Dormite a Trigoria e testa all'Empoli. "Sì, dopo una sconfitta è importante vincere. Oggi ci siamo riusciti, ma dobbiamo farlo anche in Serie A. L'Empoli ha 9 nove punti ed è ostica. Torneremo per le 2-3 di notte e faremo uno sforzo rimanendo a Trigoria per riprendere gli allenamenti domani mattina".