Mourinho, discorso alla squadra dopo la partita: “Rimango qua per voi”

La Roma lotta contro il Siviglia, ma non basta. I giallorossi sono costretti ad arrendersi agli andalusi ai calci di rigori dopo 120 minuti di battaglia. Mourinho dopo aver portato la squadra sotto la curva ha fatto un discorso ai suoi ragazzi al centro del campo: "Rimago qua. Rimango qua per voi. Avete fatto una grande partita e vi ha visto tutta Europa". Parole che rendono meno amara la serata per i tifosi romanisti. Tra i più provati dopo la sconfitta Paulo Dybala. L'argentino l'aveva sbloccata al 35' con una gemma, ma la sua rete non è bastata. Inoltre ha dovuto lasciare il campo per un problema al quadricipite.