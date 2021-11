Mourinho: “Difesa a tre perché Vina e Calafiori non sono pronti fisicamente”

Le parole dello Special One: "Si deve cercare di giocare nel modo come giochiamo noi e non portare gioco nell'area confortevole del Torino"

Redazione

José Mourinho è intervenuto a Dazn parlando del match e delle sue impressioni sul Torino prima del calcio d'inizio. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Come si gioca contro queste squadre aggressive? Si deve cercare di giocare nel modo come giochiamo noi e non portare gioco nell'area confortevole del Torino.

La conferma della difesa a 3 da cosa è dovuta? Calafiori non è pronto e nemmeno Vina. Bello riaverli in squadra ma è troppo presto

Ci spiega il rientro di Diawara e chi gioca più alto tra Pellegrini e Mkhitaryan? Perchè diawara? Perché non Diawara? Chiaro che Cristante e Veretout hanno giocato sempre ma per due motivi diversi oggi non sono disponibili. In quella posizione li può giocare Mancini, ma non è quella la sua posizione. Poi ho Diawara e ho Darboe.