Mourinho, dieci gol subiti dal Bodo. Ma non è un record negativo

Quello contro i norvegesi non è il peggior passivo dello Special One in un anno: con il Real aveva subito 13 reti dal Barcellona

Incubo Bodo, sperando sia cancellato tra una settimana. I norvegesi hanno segnato 10 gol a Mourinho che mai in Europa aveva subito tanto in una sola stagione. In Europa appunto, perché per lo Special One il Bodo non è la squadra che ha messo a segno più reti in un’annata. Nel 2011-2012, quando era alla guida del Real Madrid, sono state 13 quelle del Barcellona nei tanti e accesi scontri diretti. In quella stagione, infatti, i due club più forti di Spagna si sono affrontati sei volte considerata la finale con andata e ritorno di Supercoppa, il campionato e i quarti di Coppa del Rey. Il bilancio? Il Barça di Guardiola vincerà Supercoppa e coppa ma perderà il campionato vinto appunto da Mourinho. Perché non contane le tappe singole, ma la maglia rosa alla fine.