Mourinho d’Europa: 22 volte su 22 ha passato il girone. Ferguson è vicino

Ventidue su ventidue. Josè Mourinho non sbaglia mai e nei gironi delle competizioni europee alle quali ha partecipato non è mai arrivato sotto il secondo posto. Un record assoluto, un percorso netto che in attività solo Guardiola regge ma con un numero inferiore di partecipazioni (14). Con il successo di ieri con il Ludogorets lo Special One si porta in scia di Sir Alex Ferguson che con Aberdeen e Manchester United è a quota 24 (su 29) e a un passo da Wenger (23 su 27, ma zero trofei) come record man di oltrepassatore dei gironi europei di tutti i tempi. Tanto per capire il peso di questi numeri due vincenti come Capello e Cruijff si sono fermati a quota 10 e 9. Decisamente più vicino Carletto Ancelotti a quota 20, compresa la recente qualificazione agli ottavi di Champions con il Real Madrid. Insomma che il gioco vi piaccia o no, a questo sport conta vincere. E Mourinho in questo è davvero Special.