Mourinho, dal Portogallo: fissato un incontro con Fernando Gomes

Ore calde, non per le temperature, ma per la panchina del Portogallo. Continua il pressing della federazione su Mourinho. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola nei prossimi giorni è previsto un incontro. Lo Special One volerà a Londra per passare il Natale in famiglia e prima del 26 dicembre parlerà con la Federcalcio portoghese. Fernando Gomes lo vuole a tutti i costi ma la Roma non lo lascerà partire prima della fine del contratto. Inoltre il tecnico non è convinto della proposta, lunedì darà la risposta definitiva. Le alternative sono Paulo Sousa e van Gaal.