Mourinho dà un giorno libero ai suoi: martedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria contro il Genoa il tecnico portoghese concede ai suoi una giornata di relax

La Roma tornerà a lavorare a Trigoriamartedìmattina. José Mourinho concede un giorno di riposo ai suoi dopo la vittoria contro il Genoa. Tre punti che pesano. La Roma vince per 2-0 conquistando tre punti fondamentali per il campionato, che portano la squadra giallorossa al quinto posto in classifica a più uno di vantaggio su Lazio, Juventus e Fiorentina. I ragazzi di Mou dopo il giorno di relax torneranno ad allenarsi visti i due appuntamenti settimanali. Prima la partita di Conference League contro lo Zorya, fondamentale per passare il girone; poi il match contro il Torino di Juric prevista per domenica alle 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma.