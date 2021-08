Mourinho cuore Special: telefonata a Castori per avere notizie della moglie

Il tecnico ha voluto sincerarsi delle condizioni della consorte del collega della Salernitana, colpita da malore domenica sera

Un signore in campo e fuori. José Mourinho si dimostra un allenatore speciale: come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri il tecnico portoghese ha telefonato al collega della Salernitana Castori per avere notizie della moglie, colpita domenica sera da un malore ma per fortuna fuori pericolo. Mou si è sincerato delle condizioni della signora Castori, un gesto che è stato molto apprezzato dallo stesso allenatore di San Severino, che nel post partita ha lasciato spazio al suo vice nelle interviste proprio per raggiungere la moglie in ospedale.