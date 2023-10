Mourinho: “Cristante ci dà sicurezza in difesa, con lui siamo più equilibrati”

Le sue parole: "Karsdorp, Spinazzola, Mancini e Cristante hanno giocato insieme quando Smalling era fuori l’anno scorso"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Frosinone. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Stasera sceglie la continuità del modulo. Cristante in difesa? “Sì, è il modo piu equilibrato di stare in campo. Ieri abbiamo provato con altri giocatori in quel ruolo ma le sensazioni non sono state positive. Iniziamo la partita con Bryan lì, ci dà piu sicurezza. Karsdorp, Spinazzola, Mancini e Cristante hanno giocato insieme quando Smalling era fuori l’anno scorso. Questa è la linea di 3 più due. Solo Ndicka è nuovo”

Da marzo Karsdorp non gioca dall'inizio. Si sta riaffidando ai suoi uomini? “No, è stato operato. Ha avuto un’operazione al ginocchio e questa stagione non l’ha iniziata con il ritiro. Ha iniziato a farlo progressivamente, ha giocato da titolare in Europa League e ci ha fatto vedere come sta. Ora andiamo con lui”.

Pensa ancora di avere il sostengo di tutta la tifoseria? Che si aspetta dal pubblico oggi? “Onestamente, ognuno fa il suo lavoro, ma non credo che questa sua una domanda da fare ad un allenatore che fra un’ora inizia una partita”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.