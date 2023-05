Mourinho convoca Pagano: chi è il ‘bambino’ che gioca già con la 10 di Totti

È Riccardo Pagano l'ultimo dei talenti del settore giovanile che Mourinho ha chiamato in prima squadra. Leader tecnico della Primavera, il numero 10 giallorosso ha centrato la prima convocazione con i grandi nella trasferta con la Fiorentina, dove l'allenatore della Roma ha deciso di risparmiare tanti big in vista della finale. Lo aveva anticipato nella conferenza di ieri, così dopo Missori a Bologna tocca anche a Riccardo Pagano sognare i primi minuti da professionista. In una stagione che conta fino ad ora 14 gol in 30 partite con la squadra di Guidi. Tanta roba, soprattutto per un centrocampista, che ha la spada di Damocle della numero 10 e di una società che cura i suoi interessi e porta il nome di Francesco Totti. Eppure per lui quel numero indossato non rappresenta grandi pressioni."Mi dà tanta responsabilità e mi piace averla. Ho l'opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui è bello parlarne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. Lui ci è già passato. Mi sento fortunato di averlo al mio fianco. Ma nessuna pressione. È il mio numero preferito, sono stato felice di averlo quest'anno in Primavera. E sono felice di indossare questa maglia", ha raccontato qualche mese fa. Come se fosse la cosa più naturale del mondo.