Mourinho contro Ulivieri: “Attaccato da chi è stato squalificato per calcioscommesse”

"Sono anche felice perché lo ha fatto una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e questo mi rende felice". A margine della sconfitta interna contro l'Inter, il tecnico della Roma José Mourinho ha lanciato, benché velatamente, una pesante frecciatina nei confronti del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, che pochi giorni fa l'aveva attaccato in merito alle sue affermazioni contro l'arbitro Chiffi: "La critica più importante che ho ricevuto mi dà gioia, perché arrivata da una persona che è stata squalificata per tre anni per scommesse. L'Italia è l'unico paese in cui una persona così ha un ruolo istituzionale così e può criticare così. A me dà gioia, perché significa che io sono di un pianeta diverso".