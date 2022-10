Mourinho, contro l’Helsinki 20ª panchina europea con la Roma: entra in top 5

José Mourinho ha già scritto la storia della Roma in campo europeo e questa sera raggiungerà la 20esima panchina fuori dall'Italia da quando è l'allenatore dei giallorossi. In poco più di un anno lo Special One è già nella top 5 di questa speciale classifica. Infatti il match con l'Helsinki lo porterà a pari merito con Eusebio Di Francesco. Al quarto posto c'è Paulo Fonseca a quota 23, Mourinho potrebbe agganciarlo senza troppi problemi in questa stagione. Più staccati ci sono Liedholm (35), Capello (48) e Spalletti (56). Tra i primi 5 José è l'unico ad aver vinto una coppa europea con la Roma.