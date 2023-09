Mourinho, sette gol di scarto: non accadeva dai tempi del Real Madrid

Dal 3 marzo 2011 sono passati oltre 12 anni. In quell'occasione, il Real Madrid allenato da José Mourinho vinceva il 3 marzo per 7-0 al Bernabeu contro il Malaga per poi ripetersi il 21 maggio contro l'Almeria quando la gara terminò 8-1. A fine stagione in campionato sarebbe poi arrivato secondo dietro al leggendario Barcellona di Messi e Guardiola. E in un ponte temporale ideale che collega la capitale iberica con la nostra Roma, eccoci arrivare al 17 settembre 2023: Roma-Empoli 7-0. Un punteggio che ritorna nello storico dello Special One dopo 12 anni lunghi, intensi e costellati di vittorie tra Spagna e Inghilterra, prima di tornare in Italia. Ci era andato vicino Mou anche in Premier. Per esempio il 6 marzo 2014 quando col Chelsea annientò per 6-0 l'Arsenal di Wenger. Il 7-0 mancava da tempo anche alla Roma. L'ultima volta accadde col Catania nel 2006.