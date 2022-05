Mourinho: “Con i tifosi abbiamo creato un’empatia che va al di là dei risultati”

Le parole dello Special One: "Sono un popolo e una città speciali e si meritano persone speciali che si mettano al loro servizio"

"Nella mia carriera ho sempre lavorato per i club e per i tifosi ma ero focalizzato su di me. Qui i tifosi e la città mi hanno portato a essere uno di loro. So quali sono i loro sogni e le loro frustrazioni. Quando siamo arrivati in semifinale mi sono reso conto di quanto fosse importante. I tifosi e lo stadio aspettavano questo momento. Sono un popolo e una città speciali e si meritano persone speciali che si mettano al loro servizio. Dico speciali perché ci coinvolgono nelle loro emozioni, li capiamo e diventiamo parte di loro. Abbiamo creato un'empatia che va al di là dei risultati".