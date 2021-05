Mourinho con 1,71 miliardi è il manager che ha fatto spendere di più i suoi club

"Acquistati" 105 giocatori, ha speso più anche di Guardiola (che però di giocatori ne comprati di meno). Ma al Tottenham la linea era cambiata

Spendaccione sì, ma negli ultimi anni ha ridimensionato le sue aspettative. L'arrivo di Mourinho alla Roma porta con sé una serie di discorsi di mercato che lui e la dirigenza avranno sicuramente già iniziato ad affrontare. Il progetto illustrato da Tiago Pinto parla di sostenibilità e quindi nessuna spesa folle. Sicuramente però l'esperienza e il carisma dello Special One faranno sì che in tanti si siederanno al tavolo della Roma. Se sarà rivoluzione sul mercato si scoprirà nelle prossime settimane, intanto chi sogna investimenti può guardare quanto i presidenti e le proprietà abbiano speso per accontentare Mourinho: con 1,71 miliardi è l'allenatore che sul mercato ha fatto investire di più i club (con 105 acquisti), anche più di Guardiola, secondo con 1,47 miliardi ma con "solo" 66 giocatori. Ma al Tottenham già le cose erano leggermente cambiate, anche per colpa dei ricavi ridotti causa Covid. Il picco è stato il riscatto di Lo Celso dal Betis per 32 milioni (aggiunti ai 16 di prestito oneroso spesi prima dell'arrivo di Mourinho). Oppure gli acquisti di Bergwijn dal Psv e di Reguilon dal Real Madrid, entrambi per 30 milioni.