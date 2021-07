Mourinho, ci siamo: domani alle 12 l’arrivo a Ciampino

Lo Special One arriverà con un charter privato da Lisbona. Da capire ancora se dovrà sottoporsi alla quarantena

L'attesa è quasi finita. José Mourinho sbarcherà domani a Ciampino alle 12 con un volo privato proveniente da Lisbona, riporta ilmessaggero.it. Lo Special One è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Roma. Tra domenica e lunedì ci sarà poi la conferenza stampa di presentazione, mentre il 6 luglio si partirà con le visite mediche di squadra che precederanno l'inizio della preparazione. Ancora da capire se il portoghese dovrà sottoporsi alla quarantena di cinque giorni, obbligatoria se nelle ultime due settimane è stato nel Regno Unito. In ogni caso, l'era Mou sta per cominciare. Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo imperatore.