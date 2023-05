Mourinho, chiuse le indagini della Procura dopo Monza-Roma: “Giudizi lesivi a Chiffi”

"Giudizi lesivi all'arbitro Chiffi e al movimento arbitrale". Questa l'accusa appena notificata a José Mourinho e alla Roma dopo le dichiarazioni di ieri dello Special One nei confronti del fischietto di Padova. A riportarlo è l'agenzia ANSA. Il tecnico e la società, hanno "responsabilità' oggettiva, dopo le polemiche del tecnico romanista ieri al termine della partita di Monza. L'avviso di conclusione delle indagini, che parla di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva, e' stato notificato a tecnico e società dalla procura federale, guidata da Giuseppe Chine', che aveva aperto stamattina il fascicolo a seguito delle dichiarazioni ai media". Inoltre come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l'Aia l'arbitraggio di Chiffi in Monza-Roma è stato quasi ineccepibile. L'Associazione Italiana Arbitri ha sottolineato la prestazione molto positiva del fischietto di Padova che sicuramente non verrà fermato, come accaduto per Ghersini dopo le lamentele di Sarri.