Mourinho: “Chiellini e Bonucci in difficoltà solo quando si attacca col falso 9”

Lo Special One: "Contro la Spagna hanno sofferto il 4-3-3 senza la punta fissa, perché non avevano un giocatore a cui fare riferimento"

José Mourinho è pazzo di Chiellini e Bonucci. Nella sua intervista di oggi a TalkSport, il tecnico della Roma ha fatto un elogio ai due difensori della Juventus: "Potrebbero insegnare all'università, sono assolutamente fenomenali". Secondo lo Special One c'è un modo per metterli in difficoltà: "Quella con la Spagna è stata la partita in cui l'Italia è stata più vicina a perdere. Il perché? La Spagna ha giocato con il 4-3-3 senza un attaccante, ma con due ali che attaccavano lo spazio internamente. Chiellini e Bonucci non avevano un giocatore da marcare ed erano in difficoltà nel controllare la Spagna. Kane ha fatto bene il suo lavoro giocando distante da loro due, ma c'era solo Sterling a provare l'inserimento in area". Un'idea anche per la sua Roma? Chiellini e Bonucci saranno ancora una volta i perni della difesa di Allegri alla Juventus e Mou ha già individuato un modo per provare a mandarli fuori giri.