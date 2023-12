Mourinho: “Voglio continuare nella Roma, ma è meglio lavorare con i giovani”

Le parole dello Special One: "Chiedo scusa pubblicamente scusa a Sanches. Senza Dybala manca la classe. Se dovessi andare via, non sarà perché l’ho voluto io"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il Bologna. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Oggi qualcuno non ha sfruttato l'occasione? “Si sono d’accordo. Intanto voglio abbracciare la famiglia di Sinisa, non l’ho fatto prima della partita e chiedo scusa. Voglio anche chiedere scusa pubblicamente a Renato, è dura per lui ma anche per un allenatore e mi scuso. L'ho fatto 3/4 volte nella mia carriera. Senza Paulo la classe non c’è, e senza Romelu, la fisicità non c’è. La gente in campo ho capito che volevano fare meglio e dare di più. Però se non abbiamo avuto nessun problema tattico, abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico. Loro hanno tanti giocatori con tanta gamba mentre noi no. Kristensen ha i suoi limiti dal punto di vista tecnico ma ha fisicità. Poi la partita è diventata più complicata nonostante abbiamo avuto le opportunità per segnare”.

Qualcuno sta pagando a livello fisico. "Mancini è in grande difficoltà, gioca con una forte pubalgia, però vuole giocare per dare una mano alla squadra. Però c’è tanta gente che ha difficoltà, se tu paragoni giocatori come Moro e Ndoye i nostri giocatori fanno fatica. Ti dico a te un mio pensiero, io voglio continuare con la Roma, ma bisogna pensare seriamente alla situazione del financial fair play. Magari è meglio lavorare con i giovani che hanno un potenziale da sviluppare piuttosto che con giocatori che non hanno niente da sviluppare in vista del futuro. Vorrei continuare e sono disposto a pensare in un modo diverso”.

Il prossimo sarà un mese determinante. “Sì, ma la dimensione della squadra la conosciamo tutti. Quando ha tutti i giocatori disponibili ha qualità per lottare come fatto in tutte le stagioni, l’anno scorso non siamo arrivati quarti perché siamo arrivati in finale e abbiamo avuto problemi fisici. Siamo in grado di fare grandi risultati se tutti sono in forma”.

Anche la società vuole continuare con Mourinho? “Non ne abbiamo parlato, sei tu il primo a sapere che voglio rimanere. Quando i tifosi vedono una partita del genere c’è poco di cui essere innamorati, ma per 90 minuti ci hanno sostenuto. Quanti chilometri hanno fatto? Quanti soldi hanno speso? Sono tifosi unici, sarebbe dura una separazione da loro. Se la separazione dovrà esserci, non sarà mai per decisione mia”.

Sull’arbitro. “Non voglio parlare dell’arbitro quando abbiamo fatto questa partita. Forse differenza di criterio sui gialli, mi è sembrato che manca un secondo giallo per Beukema, poi infatti Thiago l’ha sostituito, ma non voglio criticare Guida”.

Ha fatto i complimenti a Motta? "Certo, resta sempre un mio bambino".

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

La spiegazione tecnica della sostituzione di Renato Sanches? "Ormai con Renato viviamo una situazione di speranza, pensiamo sempre che lo spazio in partita, le responsabilità, l'adrenalina, siano il modo ideale per aiutarlo a fare il salto. Lui ha cicatrici emozionali, ha tante paure dovute agli infortuni... Lui lavora a bassa intensità, su tutto quello che noi facciamo. Lui migliora nel volume ma mai nell'intensità. Nella scorsa partita ci aveva dato 60 minuti di speranza, e oggi ho pensato di inserirlo perché la squadra poteva avere bisogno della sua qualità. Poi però ho capito di aver sbagliato, perché lui non era pronto per fare questo salto. Mi dispiace... L'ultimo prima di Renato era stato Matic, e questo mi dispiace da morire ma oggi non potevo lasciare la squadra con un giocatore che era entrato in frustrazione. Ho dovuto prendere questa decisione".

Ha detto che vuole restare a Roma. Cosa deve succedere perché questa proposta di rinnovo arrivi? Le è stato chiesto qualcosa di specifico? "Il compito che mi è stato affidato è quello di lavorare al mio massimo ogni giorno. La proprietà è sovrana. Io quello che voglio mettere in chiaro è che ci sono tante cose che mi avvicinano a questo club e a questo popolo... Non voglio che la gente pensi che la mia frustrazione sia più forte della vicinanza che io sento per la Roma. Se succederà, la mia partenza a fine stagione non sarà una mia scelta."

