Mourinho, che gesto col bimbo a bordocampo: lo indica e gli regala il suo giacchetto

In un momento, almeno sulla carta, di incertezza sul suo futuro, José Mourinho si trova in Portogallo per trascorrere il Natale in famiglia. Ieri l'ultima amichevole del ritiro invernale vinta contro gli olandesi del Waalwijk e c'è chi lo racconta come più distaccato e freddo anche all'interno del match. A fine partita, però, lo Special One si è lasciato andare a un gesto molto tenero nei confronti di un bambino che era a bordocampo come 'ball boy'. Il portoghese si è infatti diretto verso di lui, lo ha indicato e poi gli ha regalato il suo giacchetto a gilet', ovviamente marcato AS Roma e JM, José Mourinho. Ovviamente il piccolo tifoso si è visibilmente emozionato e ha sfoggiato il sorriso di chi ha ricevuto uno dei più bei regali di Natale che potesse immaginare. Anche contro il Sassuolo, Mourinho aveva donato una maglia a un bambino in tribuna.