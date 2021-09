Mourinho a cena ai Parioli: con lui Nuno Santos e i tifosi a caccia di selfie

Lo Special One si è concesso una sera di relax in un ristorante a Parioli

Il rapporto tra Roma e Mourinho si fa sempre più intenso. Lo Special One per conoscere bene la Capitale vuole viverla in ogni sua sfaccettatura, soprattutto in questi giorni in un clima invidiabile. Intento a godersi un momento di relax assieme al suo secondo Nuno Santos, il tecnico portoghese è stato visto ieri sera ai Parioli al ristorante Hungaria. Complice probabilmente quel lumino sul tavolo, come riportato su Leggo, i tifosi inizialmente non lo avevano riconosciuto, avvicinandosi successivamente per chiedere un autografo o per un selfie, al quale Mou non si è ovviamente sottratto. Con sé il fido telefono, coperto con la famosa cover "giallorossa" con le sue iniziali, che postò su Instagram subito dopo essere stato annunciato dalla Roma.