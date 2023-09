Mourinho: “Lukaku ci dà un profilo diverso. Qualcuno in Lega non è innamorato di me”

Le parole del mister dopo la bella vittoria contro l'Empoli: "Ci sono stati alti e bassi anche fisicamente, si sente che c’è gente che non ha la condizione per giocare ad alta intensità per 90 minuti"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro l'Empoli. Queste le parole del mister giallorosso:

MOURINHO A DAZN

Dybala felice e migliore in campo. “Io sono l’allenatore, devo pensarla diversamente ed esprimermi diversamente. Hanno giocato bene, non abbiamo fatto una partita da 7-0, succede ma non è che giochi per vincere 7-0. Abbiamo giocato per vincere, con tranquillità. La squadra ha fatto una buona gara, non con uniformità, ci sono stati alti e bassi anche fisicamente, si sente che c’è gente che non ha la condizione per giocare ad alta intensità per 90 minuti. Abbiamo fatto una buona gestione,. Poi il risultato, 4-0 o 7-0, succede. Mi dispiace per loro, ma è il calcio, succede".

Lukaku ha segnato praticamente all’ultima occasione disponibile, visto che il cambio con Azmoun era stabilito. “Per me non era importante. Magari lo era per lui, sai come sono gli attaccanti, vivono per il gol. Ma il suo messaggio come giocatore esperto era che c’è la squadra, non Romelu che deve segnare. Per lui è stato perfetto, perché ha segnato sotto la curva, è uscito più felice ma per me non cambiava niente. Lui dà un profilo diverso alla squadra, dobbiamo imparare a giocare bene con lui né lui sa ancora giocare bene con noi. C’è poco tempo per lavorare, le partite servono per migliorare e oggi analizzando dalla panchina ho visto cose che non mi sono piaciute della squadra”.

Le sono piaciute le mezzali? Sanches e Paredes? “Sì. Anche Paredes ha bisogno di migliorare la condizione, non ha fatto un solo allenamento col PSG, poi è andato in panchina con la Salernitana due giorni dopo il suo arrivo. Con la nazionale ha giocato pochissimi minuti. Ha bisogno di minuti, però di minuti controllati, anche per cambiare un po’ il suo profilo. Perché con la palla è un numero 6 straordinario, che noi non abbiamo, ma deve migliorare la sua intensità, il suo modo di pensare il nostro gioco difensivo soprattutto quando siamo nel blocco basso. Ci sono tante cose da migliorare”.

Fisicamente Lukaku c’è, mentalmente come lo ha trovato? “Felice. Romelu ha bisogno di essere felice, di sentirsi amato e voluto. Qui ha sentito subito che la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. Gli piace ovviamente vincere, è la sua natura. All’Inter non hanno un motivo per essere arrabbiati, hanno vinto il derby 5-1, sono fortissimi e hanno tanti attaccanti. Devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Lukaku”.

Che messaggio dà la Roma con questo 7-0? “Io non vedo le cose così. Capisco perfettamente la stampa, l’influenza che ha su qualche tifoso. Però per me non eravamo la squadra che dicevamo nelle ultime due settimane né io ero così scarso come hanno detto, ma neanche oggi sono straordinario e la squadra è diventata incredibile. Dobbiamo lavorare, abbiamo potenziale per fare bene. L’unico obiettivo è vincere oggi, ora l’unico obiettivo è vincere giovedì”.

Ha una rosa per affrontare le tre competizioni? “Dobbiamo gestire. Ad esempio ora abbiamo tre difensori centrali. Renato lo abbiamo gestito, anche Dybala, in altre è più difficile gestire. Siamo stati anche sfortunati, ad esempio l’Atalanta gioca sempre giovedì e lunedì, noi invece giovedì e domenica. C’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me. Vediamo, ma sicuramente giovedì faremo qualche cambio. Anche se per voi non è importante, come allenatore della Roma mi fa piacere che alla quarta giornata giocatori come Pagano ne abbiano giocate tre”.

