Mourinho carica i tifosi della Roma: “Per la gente” – FOTO

Lo Special One ha pubblicato un post sul suo profilo social

"Per la gente". A Mourinho bastano poche parole per trascinare e incidere. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha ricordato quale deve essere la missione principale della sua Roma: far felici i tifosi, che aspettano un trofeo da più di dieci anni. Per avere un assaggio di quello che vedranno in questa stagione dovranno aspettare giovedì prossimo, quando ci sarà la prima amichevole con il Montecatini a Trigoria.