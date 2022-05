Mourinho: “Cambi fatti per necessità, oggi è una partita importante”

L'allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Bologna

MOURINHO A DAZN

"Prima di tutto un abbraccio a Sinisa perché sono sicuro che lui è di là, e ci vediamo la prossima stagione. Facciamo qualche cambio, siamo in una situazione che non è facile. Il Leicester oggi ha cambiato dieci giocatori e noi siamo in una situazione difficile, abbiamo fatto qualche cambio per vere necessità. Qualche giocatore ha avuto un livello di stanchezza importante. Oggi non possiamo dimenticare che è una partita importante per noi e i ragazzi saranno uniti".

Oggi sono 50 panchine con la Roma. Si sente romanista? "Mi sento romanista al centro per cento, io sono così. Quando vado in un club cerco sempre di trovare empatia con il club e con i tifosi. La Roma è anche speciale perché ogni giorno ti fanno sentire uno di loro. Io faccio tutto il possibile per stare con loro e farò il possibile per accontentarli".

Cosa ne pensa di Arnautovic? "Siamo stati insieme in Inghilterra e quando lui è andato in Cina sappiamo perché è andato, senza alcuna critica. La sua qualità è incredibile ed è un ragazzo pericoloso e mi ha fatto gol in Inghilterra. Questo è il calcio".