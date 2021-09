Mourinho: “Bello vincere di nuovo, anche se qualcuno fa il protagonista” – FOTO

Lo Special One dice la sua sui social mandando una frecciatina all'arbitro. Veretout: "3 punti importanti. La cosa migliore per prepararsi al derby"

La Roma torna vincere contro l'Udinese rispondendo alle critiche arrivate dopo la battuta di arresto di Verona. Ci pensa Abraham a decidere la partita dopo una fantastica sgroppata di Calafiori che reagisce sul campo alle parole di Mourinho della conferenza stampa di ieri. Proprio lo SpecialOne alla fine della gara ha affidato ai social la propria soddisfazione: "Bello tornare a vincere dopo una sconfitta, la vittoria causa una bella sensazione, anche se qualcuno vuole fare il protagonista". Non manca la frecciatina all'arbitro che ha espulso Pellegrini a causa di un gomito valutato troppo alto in uno scontro aereo. Anche Jordan Veretout espone la propria felicità su Instagram dicendo: "3 punti tanto sofferti, quanto importanti. La cosa migliore per prepararsi al derby". Il focus dei giallorossi è chiaro già da subito, anche senza il loro giocatore più in forma daranno battaglia fino alla fine ai biancocelesti. Al coro si aggiunge Mkhitaryan, ecco le sue parole: "Partita difficile, ma l'importante è averla vinta. Ora la concentrazione si sposta sul derby di domenica".