Mourinho: “Battuto Juric grazie al suo ex match analyst”. Ecco chi è

Le parole dell'allenatore: "Per lui è stato molto facile aiutarmi a preparare la squadra perché conosce Juric meglio di tutti"

La Roma ha vinto di misura contro il Torino: 1-0 a firma di Abraham e tre punti portati a casa da Mourinho. Lo Special One pensava di cavarsela con qualche gol in più ma così non è stato, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha salvato un colpo di testa del numero 9 giallorosso e al VAR che ha annullato per un fuorigioco millimetrico un rigore a favore. Nel post partita Mourinho ha raccontato un aneddoto sulla partita contro il Torino di Juric: "Approfitto anche per dire che i miei match analyst sono davvero bravi, uno di loro (Michele Sarzarulo, ndr) ha lavorato con me all’Inter ed è rimasto quando sono andato al Real. Ed è stato l’analyst di Juric per anni e per lui è stato molto facile aiutarmi a preparare la squadra perché conosce Juric meglio di tutti. Oggi era in una posizione privilegiata per aiutarmi a leggere la partita". E i risultati si sono visti con la Roma che ha controllato il match fino alla fine, ma non senza qualche brivido.