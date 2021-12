Mourinho batte l’Atalanta: arriva la prima vittoria della Roma contro una big

Sembrava impossibile e invece, la Roma batte per 1-4 la squadra di Gasperini. Tammy Abraham cala il poker vincente

“Se mi chiedi un pareggio ti dico di no: voglio misurarmi con loro. Andiamo lì per vincere” erano state queste le parole profetiche di Mourinho in conferenza stampa prima di arrivare a Bergamo: il tecnico aveva ragione. La Roma questo pomeriggio si è messa allo stesso livello della Dea, o forse un gradino più in alto, vincendo il primo big match della stagione 2021\22. L’ultima volta che i giallorossi avevano vinto al Gewiss Stadium era il 20 agosto 2017 per 0-1 con un gol di Kolarov arrivato al 31' minuto. Invece, l'ultima vittoria pesante in tal senso era stata quella del 16 maggio scorso: la Roma risponde al ko dell'andata aggiudicandosi il derby di ritorno e superando così per 2-0 la Lazio. Dopo lo Spezia, un’altra maledizione viene spezzata dallo Special One: il tormentone di non portare mai a casa i tre punti contro una squadra di alto livello infatti era già argomento di discussione con l’ex tecnico Fonseca. Ma oggi la squadra di Gasperini non mette più tanta paura. Così dopo la Sampdoria e la pausa natalizia, la testa è già verso il girone di ritorno con un'altra big che la Roma incontrerà sul suo cammino il giorno dell'epifania: il Milan di Pioli. Il mister ora aggiunge: "Adesso la nostra squadra non vince con una top five da circa ventidue minuti", ma questo si spera che sia soltanto l’antipasto per il team del portoghese che dovrà avere ancora tanta fame di grandi incontri.